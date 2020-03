Mikaela Spielberg, unul dintre cei sapte copii ai celebrului cineast american Steven Spielberg, a fost arestata in statul american Tennessee, in urma unui incident in care a fost implicat si iubitul ei, potrivit politiei, citata de apnews.com, scrie Mediafax.

Mikaela, in varsta de 23 de ani, a fost pusa sub acuzare pentru violenta domestica. Ea a fost arestata sambata, in Nashville, si eliberata cateva ore mai tarziu.

Potrivit politiei, Mikaela Spielberg și iubitul ei s-au certat pe cand…