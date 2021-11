Actrița celebră din Las Fierbinți care trece prin momente cumplite: ‘O duc mai bine în serial’ Este una dintre cele mai apreciate actrițe de pe micile ecrane, dar condițiile in care locuiește pare sa lase de dorit. Cine este artista care se plange de frig, glumind ca personajul ei din cel mai cunoscut serial romanesc o duce mai bine decat ea. Lenuța din Las Fierbinți nu a avut caldura și nici […] The post Actrița celebra din Las Fierbinți care trece prin momente cumplite: ‘O duc mai bine in serial’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

