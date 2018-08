Stiri pe aceeasi tema

- Morgana King a interpretat rolul Carmela Corleone, sotia lui Don Vito - Marlon Brando in film - in primele doua parti ale trilogiei regizate de Francis Ford Coppola. King a murit de cancer pe 22 martie in locuinta din Palm Springs, California, a confirmat legistul, dar moartea ei nu a fost anuntata…

- Dennis Ritchie a fost un vizionar care a creat limbajul ''C'', care este si in ziua de astazi fundamentul programarii pentru o varietate de aplicatii de server, PC si smartphone. ''C'' este limbajul preferat pentru a programa alte limbaje de programare. Dennis Ritchie s-a nascut in 1941 in statul…

- Japoneza Chiyo Miyako a murit la scurt timp dupa ce a fost omologata oficial ca fiind cea mai batrana persoana din lume. Miyako s-a nascut in data de 2 Mai, 1901. Potrivit apropiatilor femeii, ea era foarte comunicativa si era poreclita "zeita". Caligrafia a fost marea ei pasiune. Ii…

- Un roman joaca rolul de iubit al celebrei canterete Thalia in ultimul videoclip al acesteia. Cezar Constantin este licentiat in psihologie si marketing si s-a nascut la Barlad. La varsta de opt ani, Cezar a emigrat cu parintii in Statele Unite ale Americii. Peste ocean, romanul a urmat cursuri de actorie…

- La doar cateva saptamani de cand celebrul designer Kate Spade s-a sinucis, in propriul apartament din New York, acum tatal acesteia a murit. Conform primelor informații, se pare ca acesta ar fi fost devastat de moartea fiicei sale.

- "In seara zilei de 19 iulie, la ora 18.15, Majestatea Sa Printesa Elisabeta a incetat din viata dupa o lunga suferinta. Alaturi i-a stat familia. Princess Elisabeth se afla in ordinea sucesiunii la tron si si-a trait ultimii ani din viata in Palatul Sorgenfri", a anuntat familia regalaa. Printesa…

- "Harry Potter and the Cursed Child" a castigat premiul Tony la categoria "cel mai bun spectacol de teatru" duminica seara, la New York, intr-o gala dominata insa de spectacolul "The Band's Visit", care a impresionat in categoriile dedicate musicalurilor, obtinand 10 premii, inclusiv trofeul suprem…

- ADIO MARICELA Fosta jurnalista din Barlad, Maricela Donciu, de care se leaga inceputurile presei barladene de dupa revoluția din 1989, a decedat luni, 28 mai, la Iași, in urma unei boli incurabile. La numai 57 de ani, Maricela Donciu a fost invinsa in lupta cu nemiloasa boala. Maricela s-a nascut la…