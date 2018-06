Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Heather Locklear a fost internata pentru evaluare psihiatrica, dupa ce a amenințat ca se va sinucide prin impușcare, potrivit tmz.com, informeaza Mediafax.Duminica, actrița in varsta de 56 de ani a devenit foarte agitata, motiv pentru care parinții ei au decis sa mearga la…

- Cinci persoane, intre care un adolescent de 16 ani, au amenințat cu armele padurarii și jandarmii montani, care i-au prins in timp ce taiau arbori din Parcul Național Munții Rodnei. Hoții de lemne au reușit sa scape și sunt cautați de polițiștii din Bistrița-Nasaud, relateaza Mediafax. Cei cinci barbați,…

- Rechizitoriul intocmit in dosarul Rompetrol, in care mai mulți foști miniștri erau cercetați, a fost infirmat de un procuror ierarhic superior. Avocații celor anchetați au fost inștiințați, acum cateva zile, in mod oficial despre infirmarea rechizitoriului și reluarea anchetei. In acest dosar, au fost…

- Romania se numara printre țarile cu costurile cele mai scazute din Europa privind concedierea din motive care țin de persoana salariatului sau din motive economice, potrivit Studiului internațional privind concedierea, realizat de Deloitte Legal, reprezentat in Romania de Reff & Asociații. Analiza…

- Reprezentanții Inspecției Judiciare (IJ) au venit, joi, intr-un comunicat de presa cu precizari legate de protocolul incheiat cu SRI, document care nu mai este in vigoare de la inceputul anului 2017. Oficialii IJ fac clarificari in legatura cu aspectele ce nu au fost conținute de protocol, deoarece…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii. Specialiștii avertizeaza ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 de kilometri/ora. Atentionarea cod galben de…

- Curtea Suprema ataca, din nou, la Curtea Constituționala Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia ar fi fost luata, joi seara, dupa o reuniune urgenta care a avut loc la sediul Inaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit luju.ro, in spatele acestei mișcari ar sta o serie…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a confirmat, miercuri, pentru Antena 3, dezvaluirea facuta de jurnalistul Dan Andronic și anume ca i-a dat bani Laurei Codruța Kovesi ca sa-și cumpere o mașina. Totul s-ar fi intamplat in perioada in care actuala șefa a DNA a lucrat la Bruxelles, susține jurnalistul Dan…