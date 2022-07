Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Tony Sirico, cunoscut pentru rolul lui Paulie Gualtieri din serialul „Clanul Soprano”, a murit la varsta de 79 de ani. Actorul, care a aparut in toate cele șase sezoane din „Clanul Soprano” alaturi de James Gandolfini, a murit vineri dimineața. Actorul Tony Sirico suferea de demența Managerul…

- Doliu in Cetatea Filmului. Actorul american James Caan, cunoscut pentru rolurile din pelicule precum „The Godfather” („Nașul”), „Misery” si „Elf”, s-a stins la varsta de 82 de ani. Trista veste a fost anunțata pe pagina oficiala de Twitter a actorului, prin intermediul unui mesaj in care se menționeaza…

- Actorul american Raymond Allen "Ray" Liotta a murit la 67 de ani, potrivit unui anunt publicat de Deadline.Liotta, cunoscut mai ales pentru rolul principal din filmul lui Martin Scorsese "Goodfellas", un film politist din 1990, a murit in somn in Republica Dominicana, unde se afla pentru un nou film.Date…

