- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca a avut o discutie „foarte directa” si „dura”, la Moscova, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cerandu-i oprirea razboiului din Ucraina. „Discutia a fost foarte directa, deschisa si dura, nu a fost o vizita de prietenie. Am evocat…

- Statutul regiunii Donbas si al Crimeei se numara printre cele mai dificile subiecte care trebuie abordate in tratativele din Kiev si Moscova si pentru care presedintele rus Vladimir Putin afirma ca vor fi necesare negocieri directe intre el si omologul ucrainean Volodimir Zelenski, noteaza vineri BBC…

- Sancțiunile Occidentului, retragerea numeroselor firme straine și cenzurarea presei au facut ca Rusia sa fie mai izolata ca oricand, asemanandu-se acum tot mai mult cu președintele ei, scrie jurnalistul Mikhail Zygar, fondatorul singurului canal de independent de știri din Rusia, Dozhd, intr-un articol…

- O nava cisterna care transporta gaz rusesc a sosit in portul Bilbao, din Spania. Nava Nikolay Urvantsev, sub pavilionul Hong Kong, a acostat joi dimineața (10 martie) acolo. In ciuda cascadei de sancțiuni occidentale asupra Rusiei, ca raspuns la invazia sa din Ucraina, un lucru care nu a fost afectat…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

Agențiile de informații americane considera ca Federația Rusa a subestimat dificultațile care ar putea aparea in timpul invaziei din Ucraina.

- Emmanuel Macron a ajuns la Kiev pentru a discuta cu Vladimir Zelenskiy, în cautarea unei modalitați de ieșire din impasul Est-Vest asupra Ucrainei. Întâlnirea de marți are loc la o zi dupa ce Emmanuel Macron s-a întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin pentru discuții…

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus (COR), Stanislav Pozdniakov, a dat asigurari ca presedintele Vladimir Putin se va afla la Beijing pentru a lua parte la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna (4-20 februarie), adaugand totodata ca boicotul olimpic "este o prostie", intrucat oamenii politici…