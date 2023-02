Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul victimelor tragediei seismice ce a afectat Turcia și Siria continua sa creasca iar șansele descoperirii posibililor supraviețuitori ai cutremurului fiind pe zi ce trece mai scazute. Nae Alexandru retraiește zilele acestea tragedia familiei și miracolul supraviețuirii sale. Caci actorul a fost…

- Bilantul seismelor de luni a ajuns la 9.638 de morti in ambele tari, fiind numarul cel mai mare de victime in urma unui cutremur din ultimii peste zece ani, relateaza Associated Press. Agenția de gestionare a dezastrelor din Turcia a declarat ca numarul deceselor din țara a crescut la 7.108. Alte 40.910…

- Bilanțul cutremurului devastator care a lovit Turcia și Siria a ajuns la cel puțin 9.487 de morți, potrivit autoritaților, citate de CNN, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.000 si creste de la o ora la alta.

- Bilanțul cutremurului din Turcia a ajuns la aproape 5000 de morți. In același timp, aproape 1.500 de persoane au murit in total in Siria. Mii de persoane au ramas fara adapost din cauza prabusirii a numeroase cladiri. Mii de oameni se afla probabil sub daramaturi și iși aștepta salvatorii. Dar cautarile…

- Doua cutremure au zguduit puternic Turcia si Siria, la doar 12 ore distanta. Bilantul provizoriu, care creste de la o ora la alta, ofera o imagine de ansamblu a tragediei: mii de morti si peste 10.000 de raniti. Si pagubele materiale sunt insemnate. O multime de cladiri au fost sterse de pe suprafata…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…

- Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile. Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a zguduit Turcia și Siria. Inițial se vorbea despre zeci de victime, dar intre timp au fost confirmate 195…