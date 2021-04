Carantina sau nu?: Iata in ce situatii romanii sunt scutiti de a sta 14 zile in carantina, la venirea in tara

Carantina se instituie la intrarea in Romania, cand o persoana vine dintr un alt stat cu risc epidemiologic ridicat Se sta 14 zile in carantina Sunt, totusi, situatii in care carantina… [citeste mai departe]