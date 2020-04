Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul sustine ca fondurile de investiții ale familiei presedintelui au investitii cu un fond comun, care detine cel mare grup de companii, la Sanofi, o corporatie care produce versiunea de marca a hidroxiclorochinei. Citeste si: Donald Trump a fost sunat de marele rival la presedintia SUA,…

- Medicii au observat simptome neurologice, de la stari de confuzie pana la atac vascular cerebral, la o anumita categorie de pacienți cu Covid-19, scrie New York Times.Chiar daca febra, tusea, dificultațile de respirație sunt simptomele obișnuite pentru coronavirus, unii pacienți prezinta stari…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate…

- Trompetistul jazz Wallace Roney a decedat marti, la vârsta de 59 de ani, din cauza unor complicatii provocate de Covid-19, potrivit New York Times.Roney a fost, initial, respins de multi, care l-au considerat o clona a lui Miles Davis. A reusit sa depaseasca acest lucru si a devenit o prezenta…

- Statele Unite au avut luni cea mai neagra zi de la declanșarea pandemiei, cu peste 570 de morți din cauza COVID-19. "Fiecare din noi are de jucat un rol in caștigarea acestui razboi, Este datoria noastra patriotica comuna. In urmatoarele 30 de zile ne așteapta momente dificile. Sunt 30 de zile vitale”.Președintele…

- Presedintele Trump a declarat ca ar considera o victorie si o treaba bine facuta, daca ar reusi sa pastreze numarul de victime ale coronavirusului intre 100.000 si 200.000. Trump, care pana acum a evitat din rasputeri sa vorbeasca despre rata de infectare si potentialul numar de victime, a…

- Focarul de coronavirus din New York va fi mult mai activ in urmatoarele zile, iar autoritațile medicale se confrunta de pe acum cu lipsa materialelor și consumabilelor pentru lupta cu virusul COVID-19, a declarat primarul orașului, Bill de Blasio.Coronavirus in New York. Primarul a estimat o perioada…

- Doi frați au cumparat mii de sticle de gel dezinfectant pentru a le oferi ulterior la preț mai mare, dar acum nu au unde sa le vanda, transmite publicația New York Times. Frații Matt și Noah Colvin au inceput sa cumpere gel dezinfectant și șervețele umede antibacteriene din magazine din statele Tennessee…