Stiri pe aceeasi tema

- A parasit Australian Open în semifinale, învinsa fiind de catre Naomi Osaka. Serena Williams se pregatește pentru visul ei: cucerirea a cel puțin înca un titlu de Grand Slam, iar partenerul de antrenament este, conform propriilor vorbe: "mai bun decât al vostru". Serena…

- A fost facut topul celor mai bine platiți actori americani. Top 7 e surprinzator: cine este pe ultimul loc, citiți in articolul de mai jos. Cei mai bogați 7 actori de la Hollywood. Incredibil cine este pe primul loc Aceștia sunt cei mai bine platiți actori americani. Top 7 este surprinzator. Filmele…

- De sarbatori, toate drumurile duc acasa! Acolo ne simțim cel mai bine, avindu-i pe cei dragi aproape. Astazi, nu este vorba despre o istorie redata in cuvinte, dar ascunsa in spatele unor imagini in care bradul de anul nou arata cu totul altfel. La adresa redacției nostre au fost transmise mai multe…

- Artistul a cumparat un mic porc, vietnamez. Din care, mai mult de o friptura nu iese, e adevarat, una fara colesterol. Restul produselor ce completeaza festinul culinar tradițional le-a procurat de la bucataria Bisericii Sf. Cruce din Hollywood, Florida. Cele mai penibile refrene și expresii din muzica…

- Donald și Melania Trump au prezentat portretul de Craciun din acest an, ultimul in calitate de Președinte și Prima Doamna. Imaginea, imortalizata pe 10 decembrie de catre fotograful Casei Albe, Andrea Hanks, a fost postata pe contul de Twitter al Melaniei, care a impresionat printr-o alegere vestimentara…

- Italia apeleaza la masuri drastice in perioada sarbatorilor, pentru a limita cat mai mult raspandirea virusului. Astfel, noile restricții impuse de autoritaților italiene vor intra in vigoare pe 20 decembrie, weekendul de dinainte fiind considerat ultimul "liber", inainte de Craciun și Revelion. Intre…

- Angela Merkel a indemnat miercuri la introducerea de noi restrictii pana la mijlocul lui ianuarie pe intreg teritoriul Germaniei, unde masurile existente s-au dovedit insuficiente pentru a limita numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Cancelarul german…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut apel, intr-un discurs plin de emoție, la respectarea restrictiilor și a masurilor de distanțare inainte de sarbatori, pentru ca numarul cazurilorde coronavirus sa nu scape și mai mult de sub control. Ea a indemnat la introducerea de noi restrictii pana la mijlocul…