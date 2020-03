Actorul Idris Elba a fost testat pozitiv cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Idris Elba a declarat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus și s-a izolat, insa vedeta insista ca nu are simptome, anunța publicația The SunActorul din filmul „Luther”, in varsta de 47 de ani, spune ca se simte „in regula” dupa ce a confirmat ca contractat virusul mortal, care…

- Valentina Pelinel a postat un mesaj emotionant pe contul sau de Instagram. Cristi Borcea ajunge din nou in fata judecatorilor. Un nou dosar deschis pe numele fostului sef al lui Dinamo "Este o perioada tensionata social și emoțional pentru toata lumea și tot ce putem face este sa fim…

- Fost secretar general al NATO si fost sef al diplomatiei europene, Javier Solana, 77 de ani, a fost spitalizat miercuri la Madrid dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a confirmat vineri o sursa din anturajul sau, relateaza sambata AFP.''El a fost testat pozitiv, dar evolutia sa este…

- Medicamentele antiinflamatoare (ibuprofen, cortizon) „pot fi un factor de agravare a infecției" la bolnavii cu coronavirus, a scris Olivier Veran pe contul sau de Twitter. „In caz de febra, luați paracetamol. Daca sunteți deja sub tratament cu antiinflamatoare sau in caz de nevoie, cereți…

- Barbatul de 38 de ani, confirmat cu COVID 19 la scurt timp dupa ce s-a intors dintr-o vizita la Varșovia, unde a fost plecat in interes de serviciu, a fost in doua cluburi inainte de a fi diagnosticat. Pe numele sau va fi depusa o plangere penala, transmite corespondentul MEDIAFAX.Barbatul…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…

- Chet Hanks a confirmat intr-un filmulet postat pe Instagram ca parintii sai au fost diagnosticati cu coronavirus. "Da, este adevarat, parinții mei au fost diagnosticati cu Coronavirus. E o nebunie.' El a adaugat ca se aflau in Australia, unde tatal sau filma un film despre Elvis Presley.…

- Desi nu avea simptome, Rodrigo Duterte este programat sa fie testat pentru Covid-19 dupa ce a fost expus la un oficial care a fost testat pozitiv pentru virus saptamana trecuta, a spus purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo. Noua membri ai guvernului, cinci parlamentari si trei…