Actorul Ian Holm, Bilbo Baggins din „Stăpânul Inelelor” a murit la vârsta de 88 de ani Celebrul actor Ian Holm, cunoscut pentru rolurile din „Stapanul Inelelor”, „Alien” și alte producții cinematografice de succes, s-a stins din viața la varsta de 88 de ani, la Londra. Vestea care a indoliat lumea cinematografiei a fost transmisa de agentul actorului: „Anunț cu mare tristețe ca actorul Sir Ian Holm a murit in aceasta dimineața la varsta de 88 de ani. A murit pașnic in spital, impreuna cu familia și ingrijitorul sau”, a spus acesta, potrivit BBC . Se pare ca actorul suferea de o afecțiune ce are legatura cu boala Parkinson, a adaugat acesta. In 2001, actorul britanic a fost tratat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

