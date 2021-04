Actorul danez Mads Mikkelsen va participa la noile aventuri ale unei serii celebre Actorul danez Mads Mikkelsen, unul dintre cei mai apreciati actori in acest an datorita interpretarii sale din lungmetrajul “Another Round”, va juca alaturi de Harrison Ford si Phoebe Waller-Bridge in cel de-al cincilea film al francizei cinematografice “Indiana Jones”. Potrivit Deadline.com, noul film, care nu are deocamdata un titlu oficial, va fi primul din aceasta saga de succes care nu il va avea ca regizor pe Steven Spielberg. Locul cineastului american va fi luat de James Mangold, unul dintre regizorii cei mai versatili de la Hollywood, care a realizat filme precum “Identity” (2003), “Walk… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

