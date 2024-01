Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost raniti dupa ce s-au cazut, vineri seara, cu un autoturism intr-o prapastie, la Campeni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. „Sectia de pompieri Campeni a fost solicitata sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical la un accident produs in localitatea…

- Actorul american de origine germana Christian Oliver, care a jucat in filme alaturi de Tom Cruise si George Clooney pe parcursul unei cariere de 30 de ani, a murit alaturi de cele doua fiice ale sale, joi, intr-un accident de avion in largul coastei unei insule din Caraibe, anunta The Guardian. Oliver,…

- Sfarsit tragic pentru actorul Christian Oliver, cunoscut din filme ca „Speed Racer” sau „Valkyrie”. Starul american a murit alaturi de cele doua fiice ale sale intr-un accident aviatic, in apropierea unei insule din Caraibe, Petit Nevis.

- Actorul german Christian Oliver, cunoscut pentru rolurile sale din filmele "Speed Racer" si "Salvati de clopotel", a murit impreuna cu cele doua fiice ale sale intr-un accident de avion in Caraibe, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

- Avionul privat s-a prabusit joi in ocean "la cateva momente dupa decolare", in apropiere de insula Nevis, din arhipelagul Saint Vincent si Grenadine, a explicat politia pe retelele sociale, relateaza AFP, citat de Agerpres."La bord se aflau trei pasageri si anume: Christian Klepser (numele real al actorului,…

- Actorul german Christian Oliver, cunoscut pentru rolurile sale din filmele "Speed Racer" si "Salvati de clopotel", a murit impreuna cu cele doua fiice ale sale intr-un accident de avion in Caraibe, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.Avionul privat s-a prabusit joi in ocean "la cateva momente…

- Autoritatile japoneze au declarat miercuri ca avionul de pasageri care s-a ciocnit marti cu un turbopropulsor al Garzii de Coasta pe aeroportul Haneda din Tokyo a primit permisiunea de a ateriza, dar avionul mai mic nu fusese autorizat sa decoleze, conform transcrierii conversatiilor cu turnul de control,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se va intalni joi cu presedintele Guyanei, Mohamed Irfaan Ali, pe fondul unei dispute teritoriale dintre cele doua tari, potrivit unei scrisori a prim-ministrului din Saint Vincent si Grenadinele, transmite Reuters, relateaza News.ro.Anuntul intalnirii bilaterale…