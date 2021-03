Actorul Armie Hammer, cunoscut pentru rolul din "Call me by your name", acuzat de viol / Avocatul acestuia spune că acuzația este "scandaloasă" O tânara l-a acuzat joi pe actorul american Armie Hammer ca a violat-o acum patru ani timp de peste patru ore, în timp ce a izbit-o cu capul de perete, în timp ce poliția spune ca ancheteaza cazul, relateaza Reuters. Avocatul actorului spune ca acuzațiile sunt &"scandaloase&" și ca toate relațiile sexuale ale actorului au fost &"complet consensuale&".

Acuzația de viol vine dupa ce în ianuaria mai multe femei l-au acuzat pe rețelele de socializare pe actorul de 34 de ani de acuz emoțional și fizic.

Hammer a spus atunci ca nu va raspunde la ceea ce el a numit &"atacuri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

