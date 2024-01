Actorul Alec Baldwin a fost din nou pus sub acuzare Actorul american Alec Baldwin a fost din nou pus sub acuzare de omor prin imprudenta pentru impuscarea fatala a directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare al lungmetrajului „Rust” in 2021, a anuntat vineri procuroarea responsabila cu ancheta, relateaza AFP. Procedura impotriva lui a fost anulata oficial in aprilie, in acest caz cu mai multe intorsaturi, dar acuzarea avertizase atunci ca actorul nu a fost, prin urmare, exonerat si ca probabil ar putea fi cercetat din nou. Alec Baldwin a declarat ca nu este vinovat de moartea Halynei Hutchins si ca el nu a apasat pe tragaci. Actorul,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

