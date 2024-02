Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, susține ca, vineri, se va depune cererea de plata cu numarul 3 din PNRR, aceasta avand o valoare totala de 2,7 miliarde de euro. De asemenea, prin Repower EU vor mai ajunge 1,4 miliarde de euro in Romania.”Peste 6,5 miliarde de euro rambursari de fonduri…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca Romania va transmite vineri, 15 decembrie, cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența.Premierul Marcel Ciolacu a coordonat, marți, reuniunea Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Reziliența,…

- Un șofer in varsta de 23 de ani care a accidentat mortal o fetita de 13 ani, pe o trecere de pietoni de pe Calea Domneasca din Targoviste, a condamnat la inchisoare cu suspendare. Persoanele care faceau parte din cortegiul funerar s-au luat la bataie cu forțele de ordine in plina strada

- Plata pensiilor nu este pusa in pericol, desi salariatii caselor teritoriale de pensii sunt in greva generala, iar plata acestor drepturi urmeaza sa inceapa pe 4 decembrie, informeaza conducerea Casei Nationale de Pensii Publice, potrivit Agerpres. “Avand in vedere sarbatorile legale din 30 noiembrie,…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința chiriașilor din locuințele sociale și camerele de camin, locuințele ANL și locuințele construite din fondurile statului ca marți, 28 noiembrie 2023 este ULTIMA ZI operaționala a lunii pentru plata chiriilor, ratelor și taxelor comune la casieria…

- Impotriva clubului de fotbal CFR Cluj, condus de Nelu Varga, au fost inregistrate mai multe cereri de insolvența. Aceste procese au fost declanșate din cauza nerespectarii contractelor stabilite, ceea ce a determinat firmele implicate sa recurga la cereri de insolvența impotriva clubului pentru a forța…

- INCREDIBIL Pe baza unei informații primite de la cetațeni, in coordonarea Direcției Generale de Control. ANPC , s-a desfașurat o acțiune ce pare rupta dintr-o lume aBsurda. Operatorul economic Lukoil Ciolpani comercializa produsul benzina ECTO 100. La ridicarea pistolului din pompa de alimentare fara…

- Ministerul Educatiei a virat catre fiecare inspectorat scolar judetean Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti sumele aferente platii burselor scolare, ceea ce permite respectarea, la nivel local, a termenului stabilit pentru plata catre beneficiari, respectiv 15 noiembrie. Potrivit unui comunicat…