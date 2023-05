Stiri pe aceeasi tema

- Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii ldquo;Romanii au noroc", incepand cu ora 18:30. Duminica,30 aprilie, Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO "miniVACANTA CU NOROC ".Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei…

- S-a aflat care sunt blocurile in care romanii cumpara cele mai multe apartamente. Motivul pentru care apartamentele se vand ca painea calda in aceste blocuri ar fi acela ca sunt cele mai sigure. Care sunt detaliile de care trebuie sa ai habar daca vrei sa te muti in curand. De ce apartamentele in aceste…

- Pasionații de gradinarit sunt mereu la curent cu cele mai noi sfaturi, metode și trucuri impartașite de internauți, pentru a-și ingriji plantele cu simț de raspundere. Motivul pentru care nu este recomandat sa plantezi nuc la tine in curte. Ce s-ar putea intampla, daca plantezi un nuc la tine in gradina…

- Oana Roman a anunțat in urma cu ceva timp ca vrea sa vanda vila pe care o are in Tunari. Dupa desparțirea de Marius Elisei, vedeta vrea sa se mute cu fiica ei intr-o casa mai mica. In urma cu cateva luni, Oana Roman anunța ca vrea sa vanda casa in care locuiește in prezent. Vila din Tunari are patru…

- Vloggerul Mircea Bravo a lansat un clip devenit viral in scurt timp, in care prezinta efectele nocive ale reclamelor la jocurile de noroc. El indeamna romanii sa semneze petiția pentru interzicerea acestei publicitați toxice.

- Zilele trecute, reporterii Click! s-au intalnit cu fermecatoarea actrita Alexandra Dinu (42 de ani), la premiera filmului „The Perfect Escape”, regizat de Cristina Jacob. Cum, dupa prezenta in juriul de la „Romanii au talent”, nu si-a mai facut aparitia pe la evenimente, nu au ratat ocazia de a o descoase…

- Doi romani care calatoreau cu o duba pe un drum din Cehia au fost victimele unui control al unor polițiști falși, care le-au sustras banii, dar și autovehiculul cu care se deplasau. Romanii fost opriți de o alta duba cu semnale luminoase. Barbații care pretindeau ca ii verifica le-au luat banii și au…

- Sagetatorul este zodia pentru care astrele arata, in urmatorul interval, suferințe la ordinea zilei.Sagetatorii sunt persoane impulsive, care nu știu sa-și controleze sentimentele prea bine, mai ales atunci cand vine vorba de sentimente negative, de tot felul.Este motivul pentru care produc numeroase…