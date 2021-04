Activitatile de spionaj si interferenta externa in Canada au atins anul trecut un nivel comparabil cu cel din perioada Razboiului Rece, una dintre cauzele acestei realitati fiind vulnerabilitatile cauzate de pandemia de COVID-19, a declarat luni Serviciul canadian de informatii pentru securitate (CSIS), potrivit Reuters. In raportul sau anual pentru 2020, CSIS a mentionat Rusia si China ca motive speciale de ingrijorare si a subliniat ca in 2020 au sporit fenomene ca extremismul violent, interferenta straina, spionajul si atacurile cibernetice si ''in multe feluri au devenit mult mai grave…