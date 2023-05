Toate organizațiile sindicale de la nivelul Penitenciarului Mioveni au format o alianța prin care activitatea instituției va produce un blocaj instituțional. Polițiștii de penitenciare refuza efectuarea orelor suplimentare in Penitenciarul Mioveni in data de 31.05.2023. In cadrul relației comune prin care guvernanții trateaza polițiștii de penitenciare, organizațiile sindicale de la nivelul Penitenciarului Mioveni, in baza […]