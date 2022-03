Activitatea Direcției de Arhitectură și Urbanism a fost reglementată In urma semnalului aparut in mass-media privind scaderea ritmului de eliberare a documentelor de urbanism, primarul Mihai Chirica a convocat in dimineața zilei de 17 martie 2022, o ședința cu intreaga echipa a Direcției de Arhitectura și Urbanism a Primariei Municipiului Iași. Deși unele intarzieri țin de relativul deficit de personal, restricțiile generate de pandemie și sezonul rece, primarul a dispus o serie de masuri care sa eficientizeze și normalizeze activitatea Direcției de Arhitectura și Urbanism: • scoaterea la concurs a posturilor vacante; • vacantarea posturilor ai caror titulari sunt… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

