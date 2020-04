Stiri pe aceeasi tema

- In urma speculațiilor aparute in mass-media cu privire la inchiderea Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și a cladirii Palatului Administrativ, imobil in care iși desfașoara activitatea mai multe instituții, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș da asigurari…

- MInistrul de interne Marcel Vela a anunțat noi masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus, cuprinse intr-o ordonanța militara, printre care interdicții de circulație și interzicerea intrarii strainilor...

- Compania Nationala „Loteria Romana” a anuntat ca, incepand de astazi, este suspendata temporar activitatea de comercializare a produselor loteristice, loz, loto, videoloterie si pariuri mutuale. Toate agentiile loto sunt inchise, tot incepand de astazi. Pentru cei care au jucat deja pentru tragerile…

- De doua zile, activitatea cu publicul este suspendata in Palatul Administrativ din Baia Mare ca masura de prevenire a infectarii cu coronavirus. Practic, in cladire mai pot intra doar angajatii Consiliului Judetean Maramures si ai Institutiei Prefectului, care isi desfasoara activitatea aici. De precizat…

- Un dublu atentat sinucigas s-a soldat cu ranirea a cinci agenti de politie, in fata Ambasadei Statelor Unite la Tunis si a unui civil, a anuntat Ministerul tunisian de Interne, relateaza AFP, potrivit news.ro.Explozia a avut loc in apropierea reprezentantei diplomatice, situata in cartierul…

- Un numar de 120 de ''teroristi'' au fost ''neutralizati'' in cursul unei operatiuni militare comune lansate la 1 februarie de catre elemente ale fortelor armate nigeriene si ale fortei franceze Barkhane in sud-vestul Nigerului, a anuntat vineri seara Ministerul nigerian…

- Turcia trebuie sa inceteze sprijinul pentru ''grupari teroriste'' in regiunea siriana Idleb, a declarat joi Ministerul rus al Apararii, adaugand ca a lansat atacuri impotriva gruparilor armate sustinute de Ankara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Denuntand atacuri lansate de partea turca in…

- Activitate oprita, la Curtea de Apel Timișoara, incepand de miercuri. Magistrații anunța ca iși suspenda activitatea, protestand astfel impotriva proiectului de lege pentru abrogarea pensiilor speciale.