Stiri pe aceeasi tema

- Patronul echipei Ludogoret, Kiril Domusciev, la care evolueaza atacantul Claudiu Keseru si fundasii Cosmin Moti si Dragos Grigore, a fost testat pozitiv cu noul virus, potrivit news.ro.Anuntul a fost facut de el, pe Facebook: Citește și: COVID se extinde RAPID - Primul caz de coronavirus…

- Actorul norvegian Kristofer Hivju, care a jucat rolul Tormund Giantsbane in serialul HBO „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”, este cea mai recenta vedeta care a fost diagnosticata cu COVID-19. Hivju a...

- Fost secretar general al NATO si fost sef al diplomatiei europene, Javier Solana, 77 de ani, a fost spitalizat miercuri la Madrid dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a confirmat vineri o sursa din anturajul sau, relateaza sambata AFP.''El a fost testat pozitiv, dar evolutia sa este…

- "Am participat luni la sedinta Biroului Politic National al PNL la care a fost prezent senatorul Vergil Chitac. Dupa cum știți, PNL ma susține la Primaria Capitalei și, la acea sedinta, BPN a validat sustinerea candidaturii mele. Voi ramane izolat la domiciliu impreuna cu familia doua spatamani”, a…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…

- Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat, joi seara, clubul londonez, potrivit news.ro."Este foarte greu, dar am facut testul dupa ce m-am simtit rau. Voi reveni la munca imediat ce mi se va permite", a declarat Arteta, in varsta de 37 de ani.…

- Desi nu avea simptome, Rodrigo Duterte este programat sa fie testat pentru Covid-19 dupa ce a fost expus la un oficial care a fost testat pozitiv pentru virus saptamana trecuta, a spus purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo. Noua membri ai guvernului, cinci parlamentari si trei…

- Un soldat american stationat in Coreea de Sud a fost testat pozitiv pentru Covid-19, devenind primul militar al Statelor Unite cu coronavirus, au anuntat marti Fortele armate americane din Coreea de Sud (US Forces Korea - USFK), intr-un comunicat citat miercuri de DPA, potrivit Agerpres.Soldatul,…