Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, propus pentru functia de ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a precizat, in timp ce era audiat in fata comisiilor de resort din Parlament, ca tot Sectorul 6 a ramas fara apa calda si caldura, din cauza unei avarii.

- Sorin Bumb, deputat PNL de Alba, transmite detalii despre Planul Național Integrat in domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice 2021-2030, discutat in cadrul Comisiei de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților. ”Una dintre cele mai importante documente discutate in aceasta saptamana in cadrul…

- Planului Național Integrat in domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice (PNIESC) publicat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri definește strategia Romaniei in domeniu pana in 2030, insa țintele pentru energie regenerabila sau eficiența energetica nu respecta in totalitate recomandarile…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat la sfarșitul lunii ianuarie un amplu proiect cu masuri concrete pentru combaterea schimbarilor climatice, care a fost redactat pe baza recomandarilor primite de la Comisia Europeana. Proiectul are numele Planul Național Integrat in domeniul…

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin menținerea unui parc auto cu autovehicule (Euro 6) eficiente sau vehicule cu propulsie electrica și prin interzicerea inmatricularii autovehiculelor cu norme de poluare Euro 3 și Euro 4, sunt masuri introduse in Planul Național Integrat in domeniul…

- ​Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin menținerea unui parc auto cu autovehicule (Euro 6), eficiente sau vehicule cu propulsie electrica și prin interzicerea înmatricularii autovehiculelor cu norme de poluare Euro 3 și Euro 4, sunt masuri introduse în Planul Național Integrat…

- Antreprenorii romani le-au scriu premierului Ludovic Orban și ministrului Economiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in legatura cu tergiversarea strategiei Start-Up Nation 2019/2020 si lipsa de perspectiva privind demararea acestui...

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, detine 16 terenuri, 2 case, 16 conturi si depozite bancare, dar si actiuni la mai multe companii, potrivit declaratiei de avere publicate pe site-ul Guvernului.