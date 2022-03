Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aprilie, Snoop Dogg va veni pe Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone și Call of Duty: Mobile, dar Snoop Dogg va fi disponibil mai intai ca un Lucky Draw in Call of Duty: Mobile. Rapperul nu va fi lansat pentru Vanguard și Warzone pana pe 19 aprilie. Aceasta nu este prima... View…

- SCM Timisoara a inceput cu o victorie importanta o luna in care mai are de disputat cinci partide. A fost 93-85 in fief-ul lui CSM Petrolul Ploiesti, ceea ce inseamna ca baschetbalistii alb-violeti au ajuns la zece victorii stagionale. Primul sfert a fost castigat de banateni, la pas, scor 24-18. Urmatoarea…

- Moment unic in pauza de la Super Bowl pentru fanii universului creat de scriitorul J.R.R. Tolkien. Pe langa show-ul incendiar susținut de cei mai tari rapperi americani, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Eminnem și Kendrick Lamar, a fost lansat trailerul serialului „Lord of the Rings: The…

- Rapperul „Eminem”, in varsta de 49 de ani, a fost nominalizat pentru a fi inclus in cel mai exclusivist club de muzica miercuri dimineața. De fapt, artistul Marshall Mathers, este singurul dintre cei 17 nominalizați care a primit nominalizarea in primul sau an de eligibilitate – care este la 25 de ani…

- T-Mobile US a trimis o nota interna, pe blogul companiei, prin care iși avertizeaza angajații ca vor fi disponibilizați in cazul in care nu se vaccineaza cu prima doza, pana pe 2 aprilie. Aceștia vor fi inițial plasați in concediu fara plata, incepand cu 21 februarie, daca nu prezinta o dovada de vaccinare,…

- Rapperul american Kanye West intentioneaza sa calatoreasca in Rusia, unde are legaturi cu prieteni ai fostului presedinte Donald Trump, pentru a sustine concerte si a-l intalni pe Vladimir Putin, a anuntat luni revista Billboard, care citeaza surse din anturajul muzicianului. "Va petrece mult…

- Sumele de bani investite anul trecut de catre cetatenii europeni in aplicatii si jocuri mobile au crescut considerabil, in ciuda scaderii numarului de download-uri, conform news.ro Europenii au cheltuit anul trecut 18,3 miliarde de dolari, conform unei analize realizate de Sensor Tower, care…