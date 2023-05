Acţiunile Tesla au crescut marţi cu până la 5% după ce CEO-ul Elon Musk s-a întâlnit cu ministrul de Externe chinez Aceste lucruri se intampla in timp ce Beijingul face eforturi pentru a arata ca este deschis pentru afacerile straine si Musk ar fi semnalat extinderea in continuare a afacerii companiei sale producatoare de masini in China. Qin, care a fost pana de curand ambasadorul Chinei in SUA, a declarat ca ”modernizarea in stil chinezesc”, caracterizata printr-o populatie uriasa si ”prosperitate comuna”, va crea ”potential de crestere si o cerere pe piata fara precedent”, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Eterne. El a adaugat ca piata de vehicule electrice din China ”are perspective largi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk s-a intalnit la Beijing cu ministrul chinez de externe. Directorul Tesla, Elon Musk, s-a intalnit marti la Beijing cu ministrul chinez de externe Qin Gang, a anuntat intr-un comunicat diplomatia tarii asiatice, transmite AFP. CITESTE SI UniCredit analizeaza o posibila fuziune a subsidiarelor…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov vede "obstacole serioase" in cautarea unei solutii pasnice in Ucraina, declara el vineri, la primirea la Moscova a emisarului chinez Li Hui, relateaza AFP. In cadrul unei intalniri, "ministrul rus al Afacerilor Externe a reafirmat angajamentul Moscovei in favoarea…

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca “retorica” nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Agerpres . In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…

- Cei 39 de membri ai echipajului sunt dati disparuti, dupa ce nava de pescuit chineza s-a rasturnat marți, in jurul orelor 03.00, ora Beijingului, in Oceanul Indian, a raportat miercuri presa de stat, citata de AFP și Agerpres.Pe nava care apartine companiei chineze de pescuit Penglai Jinglu Fishery…

- Ministrul chinez de externe Qin Gang i-a asigurat pe omologii sai rus si indian in legatura cu aprofundarea legaturilor bilaterale, promitand ca "coordonarea si cooperarea" vor deveni mai puternice, intr-un gest de solidaritate cu doi dintre cei mai mari vecini ai Chinei, relateaza vineri Reuters, informeaza…

- Rusia a acuzat miercuri Ucraina de „subminarea initiativelor de pace” prin faptul ca refuza un dialog cu Moscova, intr-o reactie la prima convorbire telefonica intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si omologul sau chinez Xi Jinping, aliat al Kremlinului, de la inceputul invaziei ruse in Ucraina,…

- Ministrul chinez de Externe, Qin Gang, a replicat avertismentelor formulate de SUA impotriva unei eventuale decizii a Beijingului de a livra armament Moscovei in conflictul din Ucraina, potrivit The Kiew Independent. Ministrul (foto) a pus pe același plan orice posibil viitor sprijin militar al Chinei…

- SUA și China se indreapta spre un conflict inevitabil daca Washingtonul nu-și schimba abordarea, a declarat noul ministru de externe al Chinei intr-o conferința de presa in care a aparat consolidarea relației țarii sale cu Rusia. Qin Gang a declarat ca in ciuda declarațiilor Washingtonului, „așa-zisa…