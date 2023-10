Actiunile Renault au scazut joi cu 7%, deoarece veniturile raportate de producatorul auto francez au fost chiar sub nivelul anticipat de analisti, in timp ce titlurile producatorului elvetian de alimente Nestle au coborat cu 2%, din cauza vanzarilor sub asteptari, relateaza CNBC. Cifra de afaceri a Renault Group a atins 37,4 miliarde de euro in primele noua luni ale anului, in crestere cu 21,1% fata de perioada similara a anului 2022 (+25,3% la nivel constant al ratelor de schimb). In trimestrul al treilea 2023, cifra de afaceri a Renault Group s-a ridicat la 10,5 miliarde de euro, in crestere…