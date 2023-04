Acţiunile Moderna au scăzut luni, în pofida unor date încurajatoare privind un vaccin împotriva cancerului dezvoltat cu Merck Vaccinul experimental ARNm, atunci cand este combinat cu medicamentul de succes Keytruda al Merck, a redus riscul de reaparitie a melanomului cancerului de piele cu 44% in comparatie cu folosirea doar a Keytruda, au anuntat companiile duminica, in prima lor prezentare detaliata a rezultatelor unui studiu cheie de faza a doua. Aproape 80% dintre participantii care au primit atat vaccinul, cat si Keytruda au ramas fara cancer timp de 18 luni, comparativ cu 62% dintre participantii care au primit doar Keytruda, au spus companiile. Acestea au adaugat ca efectele secundare ale vaccinului au fost in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Data: Martie 2023 FINALIZAREA PROIECTULUI " Dezvoltarea activitatii economice a SC PRINT & TROPHIES SRL prin achizitia…

- Compania GOOD Meat din California a obtinut acordul Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) pentru a livra pe piata carne de pui obtinuta in laborator, potrivit documentelor publicate marti de agentie, transmite Reuters.Mai multe companii lucreaza pentru a aduce carne cultivata in…

- Banca americana First Republic Bank a primit 30 de miliarde de dolari sub forma de depozite de la mai multe banci mari, transmite Reuters, conform news.ro.JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley si alte banci sunt implicate in salvare, potrivit…

- Incercarile bancii de a strange capital au esuat, au spus sursele, iar banca a angajat consilieri pentru a explora o potentiala vanzare. Marile institutii financiare analizeaza o posibila achizitie a SVB. Cu toate acestea, retragerile de depozite depasesc pana acum procesul de vanzare, ceea ce face…

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza AFP, citata de Agerpres . Indicele bancar european STOXX a scazut cu 4,2%, pregatind terenul pentru cel…

- Producatorul auto din Detroit a raportat joi vanzari de 157.606 de vehicule in februarie, in crestere cu 22% fata de anul precedent si cu o crestere de 7,7% fata de ianuarie. Vanzarile Ford au fost ingreunate de problemele lantului de aprovizionare in februarie 2022, ceea ce face sa fie una dintre cele…

- Producatorul auto din Detroit a anuntat luni ca va reduce pretul automobilului Mach-E, care este comparabil cu automobilul Model Y al Tesla, cu o medie de aproximativ 4.500 de dolari, in functie de model. Reducerile variaza de la 600 de dolari la 5.900 de dolari, in comparatie cu reducerile de preturi…

- Producatorul auto din Detroit a anuntat luni ca va reduce pretul automobilului Mach-E, care este comparabil cu automobilul Model Y al Tesla, cu o medie de aproximativ 4.500 de dolari, in functie de model. Reducerile variaza de la 600 de dolari la 5.900 de dolari, in comparatie cu reducerile de preturi…