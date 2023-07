Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Meta au crescut joi cu aproape 5%, la cel mai ridicat nivel atins dupa ianuarie 2022, deoarece previziunile de venituri ridicate au aratat ca inteligenta artificiala a ajutat gigantul retelelor sociale sa stimuleze angajamentul si vanzarile de reclame, chiar si intr-o economie incerta, transmite…

- Meta anunta depasirea unui prag important de performanta pentru Facebook, platforma sociala fiind folosita acum in fiecare luna de peste 3 miliarde oameni. Facebook a depasit pragul de 3 miliarde de utilizatori lunari (care acceseaza platforma cel putin o data pe luna), anunta Meta in cea mai recenta…

- Noua versiune a modelului, numita Llama 2, va fi distribuita de Microsoft prin serviciul sau cloud Azure si va rula pe sistemul de operare Windows, a spus Meta intr-o postare pe blog, referindu-se la Microsoft drept ”partenerul nostru preferat” pentru lansarea produsului. Modelul, pe care Meta l-a furnizat…

- Alphabet, compania mama a Google, si-a avertizat angajatii cu privire la modul in care folosesc chatboturile, inclusiv propriul sau Bard, in timp ce promoveaza programul in intreaga lume, au declarat patru persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters, informeaza News.ro.Grupul si-a sfatuit…

- O noua funcție Instagram care-i va bucura pe utilizatori platformei de socializare, a fost instalata. Utilizatorii Instagram pot comenta, in sfarșit, postarile cu GIF-uri. Compania testeaza, de asemenea, versurile in Reels. Acum, poți raspunde la postarile de pe Instagram cu GIF-uri. Șeful companiei,…

- Actiunile Nividia au crescut puternic joi, cu 25-, iar producatorul de cipuri ar putea obtine in curand un loc in cel mai select club de pe Wall Street, al companiilor cu capitalizari de 1.000 de miliarde de dolari, format de Apple, Microsoft, Alphabet si Amazon, relateaza CNBC. Valoarea de piata a…

- Potrivit Reuters, guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, a semnat miercuri o lege prin care interzice funcționarea in stat a aplicației chinezești TikTok, devenind astfel primul stat american care interzice populara aplicație pentru clipuri video. Legislația interzice magazinelor de aplicații…

