Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de luni in declin cu peste 7%, la cel mai scazut nivel din ultimele opt luni, si au intrat in asa-numita piata ”bear”, in conditiile in care prabusirea preturilor petrolului, cu circa 30%, a amplificat ingrijorarile legate de declansarea unei recesiuni profunde in urma epidemiei de coronavirus. Indicii de pe Wall Street sunt la randul lor in declin cu peste 7%, tranzactiile fiind suspendate temporar la inceputul sedintei, transmite Reuters.

