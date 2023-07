Acţiunile Hidroelectrica intră azi la tranzacţionare la Bursa de Valori București Societatea “HIDROELECTRICA” S.A., principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de productie 100% din surse regenerabile si unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, anunta admiterea la tranzactionare a actiunilor sale in categoria Premium a pietei reglementate a Bursei de Valori Bucuresti (“BVB”). Tranzactionarea va incepe la ora 10:00 sub simbolul “H2O”. ”Dupa cum s-a anuntat pe 5 iulie 2023, pretul ofertei publice initiale a Fondului Proprietatea S.A., un fond de investitii alternativ administrat de Franklin Templeton International Services… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica se listeaza astazi la Bursa de Valori București. Compania intra in indicele BET cu o pondere de 14,41% Compania de stat Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori…

- ”Dupa cum s-a anuntat pe 5 iulie 2023, pretul ofertei publice initiale a Fondului Proprietatea S.A., un fond de investitii alternativ administrat de Franklin Templeton International Services S.A R.L., constand in 78,007,110 de Actiuni, a fost stabilit la 104 RON pe Actiune, ceea ce implica o capitalizare…

- Intr-o intervenție la postul Digi 24, Nicu Marcu, președintele ASF, a declarat ca a avut incredere in piața din Romania in ceea ce privește listarea Hidroelectrica. “Autoritatea a susținut permanent ca listarea Hidroelectrica sa fie numai in Romania. Am a avut incredere in piața din Romania, am avut…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania si una din cele mai profitabile companii de stat, a anuntat ca pretul final al ofertei de actiuni a fost stabilit la 104 lei pe actiune. Anunțul oficial companiei de stat ”Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica…

- OMV Petrom a semnat un acord pentru achizitionarea mai multor proiecte pentru constructia de parcuri fotovoltaice in judetul Teleorman, cu o putere instalata de aproximativ 710 MW, conform unui raport remis joi, 29 iunie, Bursei de Valori Bucuresti.Proiectele sunt dezvoltate de compania daneza…

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, anunța astazi intenția de a vinde pana la 20% din deținerea acționarului minoritar Fondul Proprietatea.S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica” sau “Societatea”), principalul producator de energie electrica din Romania,…

- „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, anunța astazi intenția Fondului Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ…

- Pentru mulți minivacanța de 1 Mai a inceput deja, iar patronii de la malul marii se bat sa atraga cat mai mult din cei 75.000 de romani așteptați sa soseasca la malul marii in acest weekend prelungit. cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche. Secretarul general al…