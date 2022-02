Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari si-au indemnat cetatenii sa paraseasca Ucraina pe fondul temerilor privind o invazie iminenta a Rusiei, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, avertizand duminica ca Kremlinul si-a accelerat desfpsurarea militara extraordinara de-a…

- Scaderi abrupte pe bursele europene din cauza ingrijorarilor privind un atac al Rusiei asupra Ucrainei: bursa de la Frankfurt scade cu 3%, Paris cu 3,2%, Milano cu 3,4%. Temerile se resimt si la Bucuresti acolo unde indicele BET are minus 2,7%, informeaza Mediafax. De la Madrid si Londra la…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- Cresterea tensiunilor dintre Occident si Rusia cu privire la Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusesti catre Europa, determinand Comisia Europeana si Statele Unite sa investigheze surse alternative. Intr-o analiza publicata joi, Bruegel a spus ca, daca Rusia intrerupe toate…

- Dolarul a urcat luni la maximul ultimelor doua saptamani, sustinut de tensiunile dintre Rusia si Occident legate de Ucraina si perspectiva majorarii dobanzilor de catre Rezerva Federala din Statele Unite, transmite Reuters. Pietele nu s-au ingrijorat pana nu demult de desfasurarea de trupe…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe baril, iar cea a petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a scazut cu 2,3%, la 83,17 dolari pe baril. Dolarul a urcat luni la maximul ultimelor doua saptamani, sustinut de tensiunile dintre Rusia si Occident…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere puternica, urmand tendinta globala a investitorilor de renuntare la activele riscante, transmite Reuters Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,9%, iar cel mai mare declin a fost inregistrat de sectorul resurselor naturale,…

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, din cauza masurilor luate de autoritati pentru combaterea variantei Omicron a noului coronavirus, transmite CNBC. Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in declin cu 1,4%, iar componenta auto a acestuia a coborat cu 2,7%.Indicele…