Acţiunile europene au închis luni în creştere cu peste 2%, susţinute de titlurile bancare Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 2,3%, iar componenta bancara cu 5%, toate sectoarele si toate bursele importante incheind ziua in teritoriu pozitiv. Saptamana trecuta, indicele Stoxx 600 a inregistrat un declin de 3,7%, pietele globale fiind perturbate de revenirea cazurilor de coronavirus in Europa si restul lumii. Cu toate acestea, pietele au fost sustinute luni de semnele de intensificare a redresarii economiei chineze. In Europa, o reprezentanta a Bancii Angliei, Silvana Tenreyro, a afirmat intr-un interviu publicat weekendul trecut ca o investigatie a bancii centrle referitoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

