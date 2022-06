Acţiunile europene au atins cele mai reduse niveluri din ultimii ani. Principalele cauze Actiunile europene au atins joi cele mai reduse niveluri din mai mult de un an, din cauza ingrijorarilor provocate de incetinirea activitatilor de afaceri in zona euro. Totodata, actiunile germane au coborat cu 1,8%, dupa ce guvernul a declansat starea de alarma in cadrul planului de urgenta legat de aprovizionarea cu gaze naturale, transmite Reuters. Indicele paneuropean STOXX 600 a scazut cu 0,8%, iar componenta bancara a pierdut 4,5%. Randamentele obligatiunilor din zona euro au scazut, asa cum s-a intamplat si cu euro. Indicele german DAX a coborat cu 1,8%, la cel mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

