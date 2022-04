Acţiunile Amazon au scăzut vineri cu 15%, înregistrând cea mai proastă evoluţie zilnică după februarie 2005 Declinul titlurilor a marcat cea mai proasta evolutie zilnica a actiunilor Amazon din februarie 2005. Amazon a anuntat joi ca anticipeaza venituri intre 116 si 121 de miliarde de dolari in trimestrul al doilea, sub estimarea medie a analistilor, de 125,5 miliarde de dolari, potrivit firmei Refinitiv. Afacerile de baza, de comert cu amanuntul, ale Amazon s-au blocat pe masura ce cumparaturile online scad pe fondul redeschiderii economiei dupa pandemie. Cheltuielile de operare ale companiei cresc mai repede decat vanzarile sale. Amazon a investit masiv pentru a-si construi depozitele si a combate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Holdingul Berkshire Hathaway, deținut de Buffet, a achiziționat o participație la producatorul de calculatoare și imprimante HP in valoare de 4,2 miliarde de dolari, cel mai recent semn ca venerabilul investitor miliardar, 91 de ani, vrea sa se mențina in continuare pe pozițiile fruntașe ale burselor…

- Sanctiunile occidentale fara precedent impotriva Rusiei pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune speciala in Ucraina”, care a inceput pe 24 februarie, au provocat o scadere mare a stocurilor rusesti. NFW, conceput initial pentru a ajuta la echilibrarea sistemului de pensii, era la 1 martie de 9,7%…

- Elon Musk a ajuns in Germania și va inaugura marți, alaturi de cancelarul Olaf Scholz, uzina auto de langa Berlin. Musk ar fi vrut ca producția de serie sa inceapa in vara lui 2021, dar nu s-a putut, pentru ca Tesla nu a primit la timp autorizațiile. Compania a putut construi 2.000 de mașini de pre-serie,…

- Compania privata indiana de constructii navale ABG Shipyard este acuzata ca a escrocat cea mai mare banca publica din India si alte 27 de banci cu peste 3 miliarde de dolari, a anuntat principala agentie federala de investigatii din India, citata luni de France Presse. Potrivit unui comunicat al…

- Cu toate acestea, compania a inregistrat rezultate mixte in trimestrul patru, profitul depasind estimarile, in timp ce veniturile au fost sub asteptari. Actiunile Pfizer au scazut cu mai mult de 5,7% in urma informatiilor. Iata cum a evoluat compania in comparatie cu ceea ce se astepta Wall Street,…

- In prezent, vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este utilizat in peste 160 de țari, inclusiv in Statele Unite, Pfizer urmarind sa fabrice peste 4 miliarde de doze in 2022, relateaza Hotnews.ro.Anul trecut, compania a produs 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.Paxlovid, antiviralul Pfizer pentru tratarea…

- Cu 18% se apreciaza in sedinta after-hours de joi actiunile Amazon – cel mai mare retail online la nivel mondial, de la un pret de 2.777 de dolari la circa 3.300 de dolari pe unitate, pe fondul raportarilor rezultatelor financiare. Astfel, compania castiga circa 255 miliarde de dolari la doar…

- Compania americana Alphabet, care grupeaza Google, YouTube și celelalte afaceri din jurul lor, au avut venituri și profituri în creștere și au angajat personal suplimentar în 2021, al doilea an al pandemiei COVID-19, în ciuda amenzilor încasate. Citește mai departe, consulta…