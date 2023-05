Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Alphabet se tranzactioneaza la cel mai inalt nivel din august, in urma anunturilor Google privind inteligenta artificiala, la conferinta dezvoltatorilor de miercuri, transmite CNBC, citat de news.ro.Titlurile Google au crescut joi cu aproximativ 5%, la aproape118 dolari pe unitate. Ultima…

- Inteligența artificiala este eficienta in finanțe? Analiștii folosesc ChatGPT pentru a descifra declarațiile Rezervei Federale a SUA și a extrage titluri de ziare pentru a gasi indicii despre direcția in care se indreapta acțiunile. JPMorgan Chase & Co. tocmai a lansat un robot IA care genereaza semnale…

- Sunt controverse in Italia dupa ce accesul la softul de inteligența artificiala ChatGPT a fost oprit. Premierul a criticat extrem de dur decizia, spunand ca blocarea din cauza preocuparilor legate de confidențialitate este dusa la extrem.

- Este halucinant cat de mult a putut sa avanseze tehnologia! OpenAI a lansat GPT-4, cel mai recent model de inteligența artificiala despre care spune ca ofera „performanța la nivel uman” in mai multe domenii academice și profesionale. In prima zi dupa ce a fost dezvaluit, GPT-4 a uimit mulți utilizatori,…

- Sam Altman, directorul general al OpenAI, compania care a dezvoltat controversata aplicație de inteligența artificiala ChatGPT destinata consumatorilor, a avertizat ca tehnologia vine cu pericole reale, pe masura ce remodeleaza societatea, noteaza The Guardian. Altman, in varsta de 37 de ani, a subliniat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri primul consilier guvernamental care folosește inteligența artificiala , numit ION, dar acesta nu raspunde inca intrebarilor utilizatorilor și nu este primul asistent virtual dezvoltat in Romania. Producatorul brașovean de electronice Allview a lansat inca…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat, la inceputul ședinței de guvern, un consilier virtual care folosește inteligența artificiala, Ion. Premierul a avut și un scurt dialog cu Ion. „Avem o surpriza care nu aparține Guvernului, ci unor romani care au avut o inițiativa de apreciat. Guvernul Romaniei marcheaza…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…