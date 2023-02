Acţiunile Alibaba au crescut cu 6% în urma raportării unor rezultate trimestriale cu mult peste aşteptările analiştilor Iata cum a evoluat Alibaba in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2022, fata de estimarile consensuale ale Refinitiv: Venituri: 247,76 miliarde de yuani chinezi (35,92 miliarde de dolari) fata de 245,18 miliarde de yuani estimati, in crestere cu 2% fata de anul precedent; Castigul pe certificat american de depozit: 19,26 yuani fata de 16,26 yuani preconizat, in crestere cu 14% fata de anul trecut; Profit net: 46,82 miliarde de yuani fata de 34,02 miliarde de yuani, in crestere cu 69% fata de anul precedent. Capitalizarea de piata a grupului Alibaba a scazut cu aproximativ 600 de miliarde de dolari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul va acorda o subvenție lunara de 6 dolari locuitorilor cu venituri mici pentru a amortiza impactul creșterii prețurilor la alimente. Anunțul i-a infuriat pe mulți oameni care spun ca suma este mult prea mica, relateaza CNN. Anunțul Beijingului vine in condițiile in care inflația a crescut brusc…

- Pandemia de Covid-19 a ucis milioane de oameni, miliarde au fost in lockdown, peste un miliard de tineri au fost obligați sa intrerupa cursurile… Sunt o parte din cele 10 statistici privitoare la pandemia Covid-19. 6,8 milioane de mortiDe la inceputul anului 2020, peste 6,8 milioane de decese asociate…

- Preturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ un dolar pe baril si au inregistrat cea mai mare crestere saptamanale din octombrie, in conditiile in care dolarul american a scazut la un minim al ultimelor sapte luni, fata de un cos de valute, iar informatiile din China indica o crestere a cererii,…

- Potrivit imaginilor recente din satelit, exista aglomerație in jurul crematoriilor și caselor funerare din mai multe parți ale Chinei. Țara asiatica a inregistrat o creștere drastica a numarului de persoane infectate cu Covid in ultimele saptamani, dupa ce autoritațile sanitare chineze au ridicat…

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in decembrie cu 11 miliarde de dolari, la 3.128 de miliarde de dolari, in conditiile unei deprecieri a monedei americane fata de alte monede importante, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Calatorii au inceput sa intre pe teritoriul Chinei continentale duminica, 8 ianuarie, dupa ce Beijingul a deschis frontierele la capatul a trei ani de restricții din cauza COVID, relateaza Reuters . Mulți chinezi au așteptat cu nerabdare momentul pentru a-și revedea apropiații de care au stat departe…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore - SUA, UE si China - incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS.In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…

- Dupa Statele Unite, China este al doilea furnizor de arme mondial și este in creștere, releva cel mai recent raport difuzat de SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Acest raport a fost publicat la data de 5 decembrie 2022 și se refera la anul 2021. In 2021, cele 40 de companii din…