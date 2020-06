Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare din Germania, condusa de catre cancelarul Angela Merkel, a convenit un program de 130 de miliarde de euro pentru susținerea redresarii economiei, scrie Reuters.Programul vine dupa ce in martie a fost aprobat un pachet de salvare de 750 de miliarde de euro, care cuprindea un buget…

- Compania aeriana germana Lufthansa a anuntat joi ca este in discutii avansate cu fondul de stabilizare economica al guvernului german cu privire la un un pachet de salvare de noua miliarde de euro, dar care include si preluarea de catre stat a unei participatii de 20% la transportatorul aerian, transmite…

- Cum va fi repornita Europa, dupa pandemie. Planul de “mii de miliarde” al Comisiei Europene de relansare economica, dupa criza COVID-19 Pachetul de stimulare a relansarii economice a Uniunii Europene dupa criza coronavirusului va fi de ordinul miilor de miliarde de dolari. Reuters a trecut…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co a anuntat marti ca se asteapta la o crestere a profitului in primul trimestru din acest an, in pofida pandemiei de coronavirus, ca urmare a cererii solide pentru chipuri de memorie, informeaza Reuters.Intr-un comunicat preliminar inainte de publicarea…