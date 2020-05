CHIȘINAU, 29 mai - Sputnik. Acțiunea online ”Regimentului nemuritor” s-a incheiat. In cadrul acesteia a fost acceptat un numar colosal de cereri de la rudele și apropiații eroilor Marelui Razboi pentru Apararea Patriei - au fost aproximativ 3 milioane, anunța organizatorii acțiunii internaționale. © Sputnik / Алексей СухоруковPeste doua milioane de eroi in marșul "Regimentul Nemuritor", difuzat in regim online

Tradiționala procesiune solemna a fost organizata in format video transmis pe Internet in 2020, din cauza restricțiilor legate de situația epidemiologica.

De Ziua Victoriei,…