Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Gorj Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere, la cele peste 1.500 de locuri, la școlile de agenți de poliție din Campina și Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune pana la data de 15 iunie 2018.…

- Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la scolile de agenti de politie din Campina si Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la scolile de politie se pot depune pana la data de 15 iunie 2018. Pentru sesiunea de admitere august-septembrie…

- ADMITERE POLITIE 2018. Pentru sesiunea de admitere august-septembrie locurile alocate unitaților de invațamant sunt urmatoarele: Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar" Campina – 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi și 10 locuri pentru alte minoritati);Scoala de Agenti…

- Doi dintre proaspeții elevi ai școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina au dorit sa transforme ziua depunerii juramantului militar intr-o zi de neuitat pentru iubitele lor. Dupa ceremonia propriu-zisa, acolo, in fața tuturor invitaților și cu complicitatea conducerii școlii, cei doi tineri…

- Vineri, 9 martie, la Campina, in cadrul Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” a avut loc ceremonia de depunere a juramantului de catre absolventi, promotia 2018. Pe langa inerentele emotii ale absolventilor dar si ale prietenilor si rudelor care i-au urmarit la depunerea juramantului, momentul…

- Doi “boboci” de la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina au transformat ziua de depunere a juramantului intr-un moment cu adevarat memorabil. In fața a peste 1.300 de oameni, cei mai mulți colegi de-ai lor din anii mai mari, cei doi și-au chemat iubitele in fața tribunei oficiale și…

- Astazi, la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar”, a avut loc ceremonia de depunere a juramantului militar in prezenta oficialitatilor din cadrul MAI si a autoritatilor locale. In timpul evenimentului, doi tineri si-au luat inima in dinti si le-au adresat iubitelor cea mai imporanta…

- Ioan Deaconu, un tanar de 19 ani care provine dintr-o familie cu 9 copii, a fost primul admis in aceasta iarna la Scoala de Agenti de Politie de la Campina, cu 93 de puncte din 100. Au fost 3.850 de candidati pentru 1.200 de locuri.