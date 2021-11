Stiri pe aceeasi tema

- Dispeceratul National Salvamont informeaza ca se intervine in masivul Ceahlau, in urma unui apel la 112.Potrivit primelor informatii, este vorba despre o turista aflata in stare avansata de epuizare. Mai multe detalii in comunicatul Salvamont Romania:Actiune in derulare. Salvamont Neamt intervine la…

- Salvamontiștii din Neamț intervin sambata seara in Masivul Ceahlau pentru salvarea unei turiste care se afla intr-o stare avansata de epuizare. Salvamontiștii din Neamt intervin sambata seara in zona...

- Corbii de Piatra este cea mai veche manastire rupestra din Romania, fiind realizata in secolul XIV-lea. Tot aici se regasește și cel mai vechi ansamblu de pictura, insa cladirea este intr-o stare avansata de degradare. „Biserica din piatra”, intr-o stare avansata de degradare Manastirea se afla in satul…

- Corbii de Piatra, cea mai veche manastire rupestra din tara noastra, realizata in secolul al XIV-lea, care gazduieste si cel mai vechi ansamblu de pictura, este de multi ani intr-o stare avansata de degradare.

- O femeie gravida in luna a noua si o alta insotita de un copil de doi ani au solicitat sprijinul salvamontistilor, sambata seara, dupa ce au urcat pe munte, pe Varful Toaca, impreuna cu sotii lor, iar la coborare nu au putut continua drumul din cauza epuizarii, informeaza News.ro . Salvamontistii din…

- Salvamontistii anunta o noua ”zi de foc”. In ultimele 24 de ore, salvatorii au fost solicitati sa intervina la 23 de accidente care au avut loc pe munte. Numarul este foarte mare pentru aceasta perioada a anului. Cele mai multe interventii, cinci la numar, au fost efectuate de salvamontistii din Neamt.…

- Salvamontistii din Busteni intervin, vineri dupa-amiaza, pentru recuperarea de pe munte a unui alpinist grav ranit, actiunea fiind una deosebit de periculoasa. Actiunea are loc in Hornul Central din Valea Seaca a Costilei, victima avand mainile si picioarele rupte. Salvatorii incearca sa ajunga in zona…

- Barbatul care a fost dat disparut, vineri, in zona masivului Godeanu, voia sa ajunga in Herculane, iar apropiații au vorbit cu acesta ultima oara miercuri. Acum salvamontiștii din Gorj, Herculane și Hunedoara incearca sa-l gaseasca, se arata intr-o postare a Salvamont Romania postata pe Facebook. Barbatul…