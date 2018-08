Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 09 august, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza localitatilor Ocna Sugatag si Targu Lapus pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor care se comit in domeniul evaziunii fiscale și pentru protejarea populației impotriva unor acte de comerț…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj au efectuat, pe raza municipiului Bailești, o actiune pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilicite de comert din domeniul comercializarii carnii și a produselor din carne. Politistii au verificat legalitatea activitatilor…

- In ziua de 1 iulie orele 05,00-12,00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava au actionat pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor prevazute de Legea 241/2005 (combaterea evaziunii fiscale), Legea 656/2002 (prevenirea și combaterea spalarii banilor),…

- Sancțiuni contravenționale in valoare de peste 96.000 de lei, aplicate de polițiști in urma unor controale efectuate in județul Calarași. In ziua de 18 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea activitaților…

- Comerciantii care vindeau produse agroalimentare expirate, tigari sau alcool, fara a detine documente legale, precum si cei care nu au respectat legislatia in domeniul caselor de marcat, au fost sanctionati cu amenzi in valoare de 18 500 lei. In patru cazuri de contrabanda cu tigari au fost intocmite…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat, weekendul trecut, cu scopul prevenirii și combaterii contrabandei cu produse accizabile, precum și pentru verificarea legalitații activitații de comerț cu produse de sezon. In cadrul acțiunii, polițiștii au constatat…

- In perioada 27.06 – 30.09.2018, la nivelul IPJ Suceava se vor desfasura, in baza planului de masuri implementat la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, actiuni pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale comise in piete, targuri, oboare, piețe agroalimentare, precum și in zona…