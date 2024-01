Guvernul a adoptat o serie de acte normative in termenele asumate pentru a raspunde solicitarilor fermierilor și transportatorilor care protesteaza. Astfel, pentru a veni in sprijinul fermierilor, au fost aprobate acte normative care vizeaza echivalarea categoriei de permis categoria B cu TR și a celei B1 cu TR1, precum și inmatricularea utilajelor doar pe baza inregistrarii la primarie, fara obligativitatea CIV și ITP. In acest sens, a fost aprobata in ședința de Guvern din 18 ianuarie Ordonanța de Urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la categoriile de permis…