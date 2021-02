Acte necesare pentru eliberarea unui nou card de sănătate. Cât costă un nou card Cardurile de sanatate au devenit obligatorii pentru toți romanii incepand din 2015, iar de atunci, multa lumea și le-a pierdut sau au fost deteriorate șik a avut nevoie de unele noi. Astfel, cei ce doresc eliberarea unui nou card de sanatate, trebuie sa știe ca procesul nu este foarte complicat. Potrivit Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, eliberarea unui nou card se poate face in caz de pierdere, furt sau deteriorare. Exista și posibilitatea ca datele de pe card sa fi fost completate greșit la eliberarea acestuia, iar in acest caz, CNAS va suporta costurile emiterii unuia nou. Pentru eliberarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

