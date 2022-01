Stiri pe aceeasi tema

- Campioana ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a obtinut a 13-a sa victorie consecutiva, 106-64 cu CSM Baschet Petrolul Ploiesti, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit news.ro. Neinvinsa pe plan intern in acest sezon, echipa…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca isi continua parcursul perfect pe plan intern, dupa ce a invins-o pe CS Municipal 2007 Focsani cu scorul de 98-72, marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Nationale de baschet masculin. ''U'', condusa de Elijah Jarrod Stewart, 23…

- Miercuri, 23 decembrie, in Sala Sporturilor „Dunarea" din Galați, a avut loc o restanța din etapa a 3-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Formația locala CSM Galați a invins pe CSA Steaua București cu scorul de 76-69 (FOTO, cu gazdele in echipament alb). Pe locul intai este U-Banca Transilvania…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe FC Arges Pitesti cu scorul de 78-74 (18-16, 15-21, 21-16, 24-21), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Campioana isi pastreaza invincibilitatea, dupa cea de-a 11-a victorie in…

- Campioana en-titre la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins miercuri, in deplasare, formatia Steaua Bucuresti, scor 30-24 (11-9), in meci restant din etapa a 12-a a Ligii Nationale. In urma rezultatului, Dinamo Bucuresti aduna 39 puncte si incheie 2021 pe locul 2, dupa liderul HCDS…

- FC Arges Pitesti a urcat pe podiumul Ligii Nationale de baschet masculin dupa ce a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 84-72 (20-16, 28-23, 17-13, 19-20), luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 10-a, anunța Agerpres. Nikola Jevtovic a reusit un ''double-double'' pentru…

- Etapa a XI-a a Ligii Naționale la handbal masculin se va derula pe parcursul a patru zile, de joi pana duminica. CSU din Suceava va avea parte de o deplasare dificila, urmand sa se confrunte cu cea de-a patra clasata, Steaua București, in Sala „Concordia" din Chiajna. Partida se ...

- U-BT Cluj-Napoca a învins-o clar pe CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 82-60, vineri, 22 octombrie, într-un meci din etapa a cincea a Ligii Nationale de baschet masculin. Cel mai bun om al ardelenilor a fost Karel Guzman Abreu, cu 17 puncte, 5 recuperari,…