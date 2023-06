ACS Slatina Timiș a pierdut turul la limită, dar încă speră la promovare CARAȘ-SEVERIN – ACS Slatina Timiș a pierdut sambata, 17 iunie, scor 0-1, partida tur cu CSO Turceni (campioana Gorjului), meci contand pentru barajul pentru promovarea in Liga 3! Singurul gol al partidei a fost marcat in minutul 10, din penalty, de Daniel Unguru, iar fotbaliștii carașeni, cu puțina șansa, ar fi putut inscrie in prima parte! „Pot spune ca a fost un meci foarte greu, impotriva unei echipe cu jucatori experimentați. Echipa din Turceni a avut avantajul terenului propriu, dar este o formație foarte buna per ansamblu și doresc sa ii felicit pe aceasta cale pe jucatorii adverși. Au incercat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Asociația Județeana de Fotbal Caraș-Severin l-a premiat deja pe unul dintre cei doi golgheteri ai ediției 2022-2023. Aceștia sunt Deniss Dodoi, de la CS Moldova Noua, și Adrian Neagu, de la ACS 2017 Slatina Timiș, ambii cu 39 de goluri! Doi atacanți care au tras practic echipele dupa…

- CARAȘ-SEVERIN – Noii campioni județeni au declanșat bucuria dupa ultima etapa. Slatina Timis a caștigat cu scorul de 14-2 cu Foresta Armenis in ultimul meci din acest campionat. ACS Slatina Timiș va juca barajul pentru promovarea in Liga 3 cu CSO Turceni in dubla manșa. Turul va fi pe 17 iunie in deplasare,…

- Valentin Mihaila a comis un penalty in partida dintre Cagliari si Parma, din semifinalele play-off-ului de promovare in Serie A, exclusiv in AntenaPLAY. Mijlocasul roman a inceput ca rezerva duelul, iar la scurt timp dupa ce a fost trimis in teren, si-a faultat un adversar in propriul careu. Partida…

- Farul Constanta, echipa care conduce in clasamentul Superligii, a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a opta a turneului play off, in deplasare cu Universitatea Craiova.Partida s a incheiat la egalitate, 1 1, dupa ce "marinariildquo; care au avut sase absente la aceasta partida au condus cu 1…

- FCSB - SEPSI. Roș-albaștrii au deschis scorul in minutul 28, prin David Miculescu. El a marcat cu o lovitura de cap, dupa centrarea lui Florinel Coman din lovitura libera. Inainte ca mingea sa ajunga la Miculescu, Tamm l-a impins ușor pe Balașa, care a cazut. Inainte de acest contact, fundașul eston…

- In etapa a 27 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta, CS Medgidia a jucat in deplasare cu Soimii Topraisar, iar partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 2 1 1 1 . Golurile CS Medgidia au fost reusite de Catalin Coseri si Alexandru Sima. Partida a fost disputata. Baietii lui Gelu Hampu…

- Trei momente controversate au avut loc in prima repriza a derby-ului dintre CFR Cluj și FCSB, din runda cu numarul 3 a play-off-ului SuperLigii. Revista „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA ONLINE ---> Comanda AICI! Primul moment controversat s-a petrecut chiar in minutul…

- CARAȘ-SEVERIN – Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Reșița a propus din nou demiterea managerului unitații pentru ca n-a reușit sa respecte graficul eșalonare a plații arieratelor. In peisaj apare un nou audit, cu constatari „groaznice“, potrivit caruia situația e la nivel „critic“ la…