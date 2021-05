Stiri pe aceeasi tema

- Israel și Hamas, mișcarea terorista islamista aflata la putere in Fașia Gaza, au anunțat fiecare, joi seara, ca au aprobat un acord de incetare a focului „simultan și reciproc” negociat de Egipt și care urmarește sa puna capat celor peste zece zile de confruntari mortale. Ministrul israelian al Apararii,…

- Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze rachete daca Israelul ar recurge la o incetarea focului. Acordul de incetare a focului a intrat in vigoare vineri la 02.00 (23.00 GMT joi). Miscarile islamiste palestiniene Hamas…

- Cabinetul de securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat un acord unilateral de incetare a focului cu Hamas in Fașia Gaza, dupa 11 zile de violențe armate intre trupele israeliene și militanții palestinieni, informeaza Afp, citata de Agerpres . Nu este clar cand va intra in vigoare…

- Pe masura ce conflictul dintre Hamas și statul evreu continua, tunelurile sapate de mișcarea islamista palestiniana raman o ținta principala pentru armata israeliana. Pentru armata israeliana, tunelurile sapate de Hamas in Fașia Gaza reprezinta „coloana vertebrala” a operațiunilor mișcarii islamiste…

- Fostul ambasador israelian in Marea Britanie, Mark Regev, in prezent consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a declarat la BBC ca statul evreu nu dorește o incetare a conflictului din Gaza "intr-o maniera care, peste o luna, sa aduca lucrur

- Dupa ce a anunțat intrarea in Fașia Gaza, armata israeliana a retractat informația Ostilitațile intre Israel și islamiștii Hamas au continuat cu aceeași intensitate in cursul zilei și al nopții de joi. Din nou ploaie de rachete lansate asupra Tel Avivului și imprejurimi. Ca raspuns, armata israeliana…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat duminica seara componenta noului sau birou politic in care pentru prima data in istoria sa figureaza doua femei, transmite AFP. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat duminica seara componenta noului sau birou politic in care pentru prima data in istoria sa figureaza doua femei, transmite AFP. Hamas anuntase saptamana trecuta realegerea lui Yahya Sinwar ca sef al biroului sau politic…