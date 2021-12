Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Dupa intrarea in vigoare a […] The post Acordul de imprumut din PNRR, aprobat de Guvern. Comisia Europeana va putea vira Romaniei 1,94 miliarde de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .