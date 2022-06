Stiri pe aceeasi tema

- Premiul pentru Romania acordat de Parlamentul European in cadrul proiectului ”Charlemagne European Charlemagne Youth Prize” pe anul 2022 a revenit Centrului de Expertiza Europeana ”Europuls”, o organizatie non-guvernamentala inființata in anul 2010 la Bruxelles de un grup de experți romani in afaceri…

- Centrul de Expertiza Europeana „Europuls” a primit premiul pentru Romania acordat de Parlamentul European pe 2022, iar membru fondator este și o musceleanca. Cristina Stanculescu este absolventa a Liceului „Dan Barbilian” din Campulung, a studiat Științe Politice, este asistent cercetator in cadrul…

- In perioada 18-20 mai, o delegație a Colegiului Național “Mihai Viteazul” din Ploiești (formata din elevele: Anghel Aytana, Derweesh Rania, Primavaruș Daria și Sirbu Diana, coordonata de domnul profesor Hanganu Gelu) a participat la o vizita de studiu in cadrul Parlamentului European din Bruxelles,…

- Parlamentul European a adoptat joi, 18 mai, un punct de vedere critic asupra raportului anual al Comisiei Europene privind statul de drept, informeaza un comunicat de presa de la Bruxelles.Cu 429 de voturi pentru, 131 impotriva si 34 de abtineri, europarlamentarii au decis ca raportul pe 2021 este util,…

- Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, se afla in vizita de lucru la Bruxelles. Miercuri a avut o intalnire cu oficiali ai Regatului Belgiei precum si cu inalti demnitari ai institutiilor europene. Maia Sandu va susține și un discurs in plenul Parlamentului European.

- Procesul de aderare la Uniunea Europeana poate fi ilustrat prin parcurgerea a zece pași. Ministerul de Externe (MAEIE) reprezinta, printr-un infografic, cei 10 pași pe care Republica Moldova trebuie sa-i parcurga pentru a devenit stat membru al comunitații europene. Potrivit MAEIE, R. Moldova a facut…

- Consiliul Afaceri Generale al UE se reuneste la 12 aprilie 2022, la Luxemburg, avand ca puncte de discutie dialogul anual privind statul de drept si Conferinta privind viitorul Europei, informeaza site-ul https://www.consilium.europa.eu/.Dialogul anual privind statul de drept, la care participa…