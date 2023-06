Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la extinderea energiei regenerabile pana in anul 2030, dupa ce Franta a obtinut asigurari ca energia nucleara va avea un rol mai important in tranzitia energetica si astfel a renuntat la opozitia sa de ultim moment, transmite Bloomberg.

- ANUNȚ SEMNARE CONTRACT In data de 16.05.2023 a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Imbunatatirea eficientei energetice si stimulatrea utilizarii energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apa Targoviște Dambovița S.A.” – 3.0115 MW (3,011.50 kW) - Componenta 1 Utilizarea…

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, marti, un text legislativ care va pune capat vanzarii de autoturisme noi echipate cu motoare cu ardere interna din 2035, dupa ce Germania a obtinut o scutire pentru autoturismele care utilizeaza combustibili sintetici, transmit AFP si Reuters.…

